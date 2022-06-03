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3 июня

Название бывшей сети McDonald’s пока не выбрали

ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Название для бывшей сети McDonald’s пока не определено и находится в разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бывшего McDonald’s.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сеть экс-McDonald’s может получить название "Доминис".

"Новое название еще в разработке", - сказал представитель пресс-службы.

McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет. Компания заявила, что сеть откроется в России 12 июня под новым брендом. ФАС России одобрила ходатайство ООО "Клуб-отель" бизнесмена Александр Говора о приобретении российского бизнеса McDonald’s.

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