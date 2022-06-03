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2 часа назад

"Ъ": Samsung частично возобновил производство телевизоров в Калуге

Газета.Ru

Расположенный в Калуге завод телевизоров Samsung частично возобновил производство, но продукция будет идти только на экспорт. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Samsung возобновил производство телевизоров в Калуге
Фото: ReutersReuters

В администрации Калужской области подтвердили, что завод частично возобновил работу, а в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций области рассказали, что в июне производство будет работать не в полном объеме. В ведомстве объяснили это "началом низкого сезона и прогнозируемым летним падением продаж, а также существующими логистическими проблемами".

"В настоящее время на предприятии занято 900 сотрудников. Возобновление производства планируется после традиционного летнего корпоративного отпуска сотрудников", - уточнили в администрации, добавляя, что часть сотрудников завода может быть переведена в режим простоя.

Источник издания при этом заявил, что завод работает несколько дней в неделю, а производимая продукция идет только на экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

Ранее сообщалось, что Samsung и Apple подали заявки на документы с целью продавать свои новые гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации поданы заявки на регистрацию от российского подразделения Samsung Electronics. Документы заполнены на смартфон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели. Российское подразделение Apple указано заявителем в декларациях в том числе на компьютер Mac Studio и монитор Studio Display.

Компании,Росаккредитация,ЕАЭС,Apple,
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