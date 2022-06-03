Акции «Яндекса» обвалились

Акции «Яндекса» обрушились более чем на 14% после решения сооснователя и генерального директора Аркадия Воложа уйти из компании.

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3 июня Евросоюз опубликовал список персональных санкций в рамках шестого пакета антироссийских мер. В списке оказался Аркадий Волож. Попадание в санкционный список означает, что гражданам и компаниям ЕС запрещено проводить сделки с подсанкционными лицами и структурами, а их активы и счета в юрисдикции ЕС блокируются. После этого стало известно, что Волож покидает «Яндекс».

На новостях о санкциях против Воложа и его уходе из компании бумаги «Яндекса» за час потеряли 14,17%, стоимость одной акции достигла 1366,4. К 17.19 мск бумаги «Яндекса» торгуются на уровне 1494 рубля.