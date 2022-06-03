Акции «Яндекса» обвалились

Акции «Яндекса» обрушились более чем на 14% после решения сооснователя и генерального директора Аркадия Воложа уйти из компании.
3 июня Евросоюз опубликовал список персональных санкций в рамках шестого пакета антироссийских мер. В списке оказался Аркадий Волож. Попадание в санкционный список означает, что гражданам и компаниям ЕС запрещено проводить сделки с подсанкционными лицами и структурами, а их активы и счета в юрисдикции ЕС блокируются. После этого стало известно, что Волож покидает «Яндекс».
На новостях о санкциях против Воложа и его уходе из компании бумаги «Яндекса» за час потеряли 14,17%, стоимость одной акции достигла 1366,4. К 17.19 мск бумаги «Яндекса» торгуются на уровне 1494 рубля.
По данным «Яндекса», по состоянию на 3 июня Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. Он не является контролирующим акционером, и персональные санкции в его отношении не распространяются на Yandex N.V. и ее дочерние компании.