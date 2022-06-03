СМИ указали на важную деталь в шестом пакете санкций ЕС против РФ

Включение Евросоюзом в шестой антироссийский пакет санкций Национального расчетного депозитария лишает РФ возможности платить по облигациям, тем самым увеличивая риски технического дефолта по обязательствам страны. Об этом сообщает «РБК».

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НРД является центральным депозитарием в России. Он осуществляет учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам. При этом в его ведении могут находиться не только российские, но и иностранные бумаги.

«После решения США запретить расчеты по внешнему долгу России через американские банки, Минфин РФ передал права платежного агента по нескольким выпускам еврооблигаций НРД и планировал платить в том числе иностранным инвесторам в рублях. Исчезновение возможности оплаты по облигациям увеличивает риски технического дефолта по обязательствам страны», — отметили в «РБК».