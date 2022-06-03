Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
56 минут назад

СМИ указали на важную деталь в шестом пакете санкций ЕС против РФ

Елена Прошина

Включение Евросоюзом в шестой антироссийский пакет санкций Национального расчетного депозитария лишает РФ возможности платить по облигациям, тем самым увеличивая риски технического дефолта по обязательствам страны. Об этом сообщает «РБК».

СМИ указали на важную деталь в шестом пакете санкций ЕС против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

НРД является центральным депозитарием в России. Он осуществляет учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам. При этом в его ведении могут находиться не только российские, но и иностранные бумаги.

«После решения США запретить расчеты по внешнему долгу России через американские банки, Минфин РФ передал права платежного агента по нескольким выпускам еврооблигаций НРД и планировал платить в том числе иностранным инвесторам в рублях. Исчезновение возможности оплаты по облигациям увеличивает риски технического дефолта по обязательствам страны», — отметили в «РБК».

Напомним, что шестой пакет антироссийских санкций также включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Кроме того в него попали 65 физических лиц, в том числе Алина Кабаева и Татьяна Навка.

Компании,Алина Кабаева,Татьяна Навка,Минфин России,Московский кредитный банк,Россельхозбанк,Сбербанк России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители