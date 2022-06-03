Часть магазинов Lego приостановили работу в России

Часть сертифицированных магазинов Lego приостановили работу в России из-за отсутствия поставок, сообщает Reuters.
«Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы замораживаем работу некоторых магазинов», - сообщил российский ретейлер «Мир кубиков» в электронном письме покупателям.
4 марта компания Lego объявила о приостановке отгрузки продукции в Россию «из-за серьезного нарушения операционной среды».
Сертифицированные магазины Lego появились в РФ в 2009 году. Сейчас у компании 81 магазин в России, которыми управляет Inventive Retail Group.