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42 минуты назад

Часть магазинов Lego приостановили работу в России

Вероника Полынина

Часть сертифицированных магазинов Lego приостановили работу в России из-за отсутствия поставок, сообщает Reuters.

Часть магазинов Lego приостановили работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы замораживаем работу некоторых магазинов», - сообщил российский ретейлер «Мир кубиков» в электронном письме покупателям.

4 марта компания Lego объявила о приостановке отгрузки продукции в Россию «из-за серьезного нарушения операционной среды».

Сертифицированные магазины Lego появились в РФ в 2009 году. Сейчас у компании 81 магазин в России, которыми управляет Inventive Retail Group.

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