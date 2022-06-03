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2 часа назад

Bild: из-за Украины жители Германии рискуют остаться без сигарет

Газета.Ru

В Германии некоторые марки сигарет стали редкостью в розничной продаже, - это связано с трудностями поставок и приостановкой работы находящегося в Харькове завода по производству сигаретных пачек. Об этом сообщает газета Bild.

Из-за Украины жители Германии рискуют остаться без сигарет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, одной из причин нехватки упаковки стало то, что концерн Philip Morris приостановил работу в Харькове из-за проведения спецоперации на Украине. Кроме того, в материале отмечается, что нарушение логистики по всему миру лишь усугубляет ситуацию.

Представитель Philip Morris подтвердил газете информацию о возможной нехватке сигаретных пачек. По данным немецких оптовиков, дефицит коснулся таких сортов сигарет, как Red и Gold. Ранее в Европе зафиксировали нехватку бензина из-за сокращения экспорта из России. Связано это с тем, что европейские страны отказываются от поставок из РФ из-за ситуации на Украине.

Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса в связи с продовольственным кризисом из-за ситуации на Украине.

Компании,Нильс Аннен,Philip Morris,
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