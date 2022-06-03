Из-за Украины жители Германии рискуют остаться без сигарет

В Германии некоторые марки сигарет стали редкостью в розничной продаже, - это связано с трудностями поставок и приостановкой работы находящегося в Харькове завода по производству сигаретных пачек. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, одной из причин нехватки упаковки стало то, что концерн Philip Morris приостановил работу в Харькове из-за проведения спецоперации на Украине. Кроме того, в материале отмечается, что нарушение логистики по всему миру лишь усугубляет ситуацию.

Представитель Philip Morris подтвердил газете информацию о возможной нехватке сигаретных пачек. По данным немецких оптовиков, дефицит коснулся таких сортов сигарет, как Red и Gold. Ранее в Европе зафиксировали нехватку бензина из-за сокращения экспорта из России. Связано это с тем, что европейские страны отказываются от поставок из РФ из-за ситуации на Украине.