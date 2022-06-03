Marriott приостанавливает работу в России

Гостиничная сеть Marriott International Inc. приостанавливает свою деятельность в России после 25 лет работы, сообщает Reuters.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы пришли к выводу о том, что новые санкции, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российской рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России», - говорится в заявлении компании.

10 марта Marriott решила заморозить открытие новых отелей, все будущие гостиничные проекты и инвестиции в России из-за начала российской спецоперации на Украине. При этом в компании пообещали заботиться о российских сотрудниках.

В апреле Marriott отключила от глобальной системы бронирования три отеля в России, сообщали туристические СМИ. С официального сайта компании исчезли отели Marriott 5* в Краснодаре, а также Courtyard by Marriott в Казани и в Санкт-Петербурге.