Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Marriott приостанавливает работу в России

Вероника Полынина

Гостиничная сеть Marriott International Inc. приостанавливает свою деятельность в России после 25 лет работы, сообщает Reuters.

Marriott приостанавливает работу в России
Фото: ТАССТАСС

«Мы пришли к выводу о том, что новые санкции, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российской рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России», - говорится в заявлении компании.

10 марта Marriott решила заморозить открытие новых отелей, все будущие гостиничные проекты и инвестиции в России из-за начала российской спецоперации на Украине. При этом в компании пообещали заботиться о российских сотрудниках.

В апреле Marriott отключила от глобальной системы бронирования три отеля в России, сообщали туристические СМИ. С официального сайта компании исчезли отели Marriott 5* в Краснодаре, а также Courtyard by Marriott в Казани и в Санкт-Петербурге.

1 июня газета «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова сообщила, что гостиничные сети Marriott и Hilton готовятся полностью уйти с российского рынка из-за санкций и снижения трафика. Бухаров предположил, что сети отключат российских клиентов от своей системы бронирования, позволяющей гостям копить бонусы и использовать их в отелях по всему миру.

Компании,Игорь Бухаров,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители