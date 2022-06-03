Marriott приостанавливает работу в России

Гостиничная сеть Marriott International Inc. приостанавливает свою деятельность в России после 25 лет работы, сообщает Reuters.
«Мы пришли к выводу о том, что новые санкции, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российской рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России», - говорится в заявлении компании.
10 марта Marriott решила заморозить открытие новых отелей, все будущие гостиничные проекты и инвестиции в России из-за начала российской спецоперации на Украине. При этом в компании пообещали заботиться о российских сотрудниках.
В апреле Marriott отключила от глобальной системы бронирования три отеля в России, сообщали туристические СМИ. С официального сайта компании исчезли отели Marriott 5* в Краснодаре, а также Courtyard by Marriott в Казани и в Санкт-Петербурге.
1 июня газета «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова сообщила, что гостиничные сети Marriott и Hilton готовятся полностью уйти с российского рынка из-за санкций и снижения трафика. Бухаров предположил, что сети отключат российских клиентов от своей системы бронирования, позволяющей гостям копить бонусы и использовать их в отелях по всему миру.