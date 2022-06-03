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33 минуты назад

Расчетный депозитарий Мосбиржи приостановил банковские операции в евро из-за санкций

Российская Газета

Национальный расчетный депозитарий (НРД, расчетный депозитарий Московской биржи), который попал под санкции Евросоюза, признал случившееся чрезвычайной ситуацией.

Расчетный депозитарий Мосбиржи приостановил банковские операции в евро из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 3 июня 2022 года НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", - говорится в сообщении депозитария.

Отдельно НРД подчеркивает, что операции по списанию и зачислению денежных средств в других иностранных валютах он проводит в прежнем режиме.

"Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", - заключили в депозитарии.

НРД входит в группу Московской биржи. Он под санкции, так как среди прочего используется для проведения операций по российскому внешнему долгу.

В конце марта Европейская расчетно-клиринговая организация Clearstream уведомила НРД о блокировке его счета. После введения против российского депозитария дополнительных санкций ЕС инвесторы уже точно не смогут продать иностранные акции и депозитарные расписки, которые торговались на Мосбирже и хранились в НРД, а также получить купоны и дивиденды по ним. Эксперты констатировали, что теперь запрет на взаимодействие российского и европейского депозитариев приобрел официальный статус.

Компании,Московская биржа,ЕС,
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