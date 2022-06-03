Расчетный депозитарий Мосбиржи приостановил банковские операции в евро из-за санкций

"По состоянию на 3 июня 2022 года НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", - говорится в сообщении депозитария.

Отдельно НРД подчеркивает, что операции по списанию и зачислению денежных средств в других иностранных валютах он проводит в прежнем режиме.

НРД входит в группу Московской биржи. Он под санкции, так как среди прочего используется для проведения операций по российскому внешнему долгу.

В конце марта Европейская расчетно-клиринговая организация Clearstream уведомила НРД о блокировке его счета. После введения против российского депозитария дополнительных санкций ЕС инвесторы уже точно не смогут продать иностранные акции и депозитарные расписки, которые торговались на Мосбирже и хранились в НРД, а также получить купоны и дивиденды по ним. Эксперты констатировали, что теперь запрет на взаимодействие российского и европейского депозитариев приобрел официальный статус.