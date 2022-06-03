Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
28 минут назад

Раскрыта судьба отелей Marriott в России

Lenta.ru

Все отели американской гостиничной сети Marriott, приостановившей деятельность в России, продолжат работать в стране. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в Telegram.

Раскрыта судьба отелей Marriott в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Догузова сравнила решение Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) с уходом из России сервиса бронирования отелей Booking.

«В целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет еще больше», — отметила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что ведомство сосредоточится на поддержке и развитии отечественных отельных сетей.

О приостановке деятельности Marriott стало известно ранее 3 июня. Решение связали с невозможностью продолжать работу в условиях ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС. Сеть Marriott проработала в России 25 лет.

Компании,Зарина Догузова,Ростуризм,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители