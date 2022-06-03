Раскрыта судьба отелей Marriott в России

«В целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет еще больше», — отметила глава Ростуризма.