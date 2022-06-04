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25 минут назад

FT: принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи продадут за £1

ТАССиещё 3

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана двум европейским предпринимателям за £1. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Принадлежащий Абрамовичу бизнес продадут за £1
Фото: ТАССТАСС

По их данным, предполагается, что сделка будет заключена уже в июне.

Решение о продаже Truphone связано с санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и ЕС. Отмечается, что ему принадлежат 23% акций компании. Большая часть остальных акций принадлежит его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций. Коч будет владеть 90% компании, 10% достанутся Куссиосу. Отмечается, что компания Auto1, соучредителем которой является Коч, получала финансирование от венчурной компании Target Global, которой ранее управлял сын Фролова. Однако Коч утверждает, что никогда не встречался ни с одним из нынешних владельцев Truphone и не имеет к ним прямого отношения.

Источники Financial Times сообщили, что в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более £10 млн и берут на себя определенные договорные обязательства. В частности, именно они займутся погашением долгов компании. В то же время, согласно условиям сделки, если стоимость компании вырастет, то нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в Truphone.

Компании,Роман Абрамович,Евраз,ЕС,
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