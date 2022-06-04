Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов

Бизнесмен Илон Маск за один день потерял $16,9 млрд. Причиной этого послужили публикации в СМИ о том, что основатель компании Tesla распорядился сократить штат автоконцерна на 10%. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.