Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов

Бизнесмен Илон Маск за один день потерял $16,9 млрд. Причиной этого послужили публикации в СМИ о том, что основатель компании Tesla распорядился сократить штат автоконцерна на 10%. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.
Отмечается, что после неудачного выступления Маска, случайно попавшего в СМИ, состояние предпринимателя упало до $216,8 млрд.
«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы — это о том, чтобы Маск заткнулся. Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост», - подчеркнул главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли.
Издание напомнило, что ранее Маск, в процессе покупки соцсети Twitter, выступил с заявлением о том, что сократит зарплаты сотрудникам сервиса микроблогов.