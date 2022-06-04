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1 час назад

Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов

Елена Прошина

Бизнесмен Илон Маск за один день потерял $16,9 млрд. Причиной этого послужили публикации в СМИ о том, что основатель компании Tesla распорядился сократить штат автоконцерна на 10%. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что после неудачного выступления Маска, случайно попавшего в СМИ, состояние предпринимателя упало до $216,8 млрд.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы — это о том, чтобы Маск заткнулся. Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост», - подчеркнул главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли.

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Издание напомнило, что ранее Маск, в процессе покупки соцсети Twitter, выступил с заявлением о том, что сократит зарплаты сотрудникам сервиса микроблогов.

Компании,Илон Маск,
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