Россия сократила экспорт алмазов в Индию и Европу

Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки, а именно в Индию и Европу. Это обусловлено ограничениями, которые наложены на алмазодобывающие компании страны со стороны западных государств, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что рестрикции усугубили наблюдавшийся на мировом рынке дефицит камней. Вместе с тем падение доходов российских производителей оказалось компенсировано повышением цен на данную продукцию.

По мнению опрошенных аналитиков, проблемы с транспортной и финансовой логистикой в конечном итоге решатся.

«Мы видим потенциал роста цен на алмазы и не ожидаем существенного сокращения добычи АЛРОСА», - подчеркнул Борис Красноженов из Альфа-банка.

По его словам, в мире также увеличивается спрос на инвестиционные бриллианты – это обеспечивает дополнительную поддержку отрасли.

По итогам 2021 года Россия нарастила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 млн карат (+ четыре миллиарда долларов). Самое большое количество камней было продано в Бельгию, ОАЭ, Индию. Вся добыча в нашей стране достигла 39,1 млн карат.