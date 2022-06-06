«Газпром» начал переговоры об инвестициях с ЮАР

«Газпром» ведет переговоры с южноафриканскими компаниями по поводу инвестиций. Об этом заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, передает агентство «Прайм».

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Причем, как отмечается, проект с Sasol находится в стадии согласования.

«Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров», — сообщил дипломат, комментируя состояние проекта «Газпрома» и Sasol.

Посол указал на желание российской стороны развивать нефтегазовые проекты вместе с южноафриканскими предприятиями. Макетука подчеркнул, что переговоры также ведет «Русгидро».

«Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон — российской и со стороны ЮАР», — подчеркнул посол.

Ранее посол Южно-Африканской Республики Мзувукиле Макетука заявил, что ЮАР опасается дальнейших законопроектов США против сотрудничества стран Африки и России.