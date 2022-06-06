«Газпром» начал переговоры об инвестициях с ЮАР

«Газпром» ведет переговоры с южноафриканскими компаниями по поводу инвестиций. Об этом заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, передает агентство «Прайм».
Причем, как отмечается, проект с Sasol находится в стадии согласования.
«Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров», — сообщил дипломат, комментируя состояние проекта «Газпрома» и Sasol.
Посол указал на желание российской стороны развивать нефтегазовые проекты вместе с южноафриканскими предприятиями. Макетука подчеркнул, что переговоры также ведет «Русгидро».
«Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон — российской и со стороны ЮАР», — подчеркнул посол.
Ранее посол Южно-Африканской Республики Мзувукиле Макетука заявил, что ЮАР опасается дальнейших законопроектов США против сотрудничества стран Африки и России.
Власти США ранее приняли закон HR73-11, согласно которому СМИ, компании и информационные агентства африканских стран, продвигающие лояльную России повестку и продвигающие сотрудничество, будут «привлечены к ответственности», так как (указано в законопроекте) это «угрожает интересам США».