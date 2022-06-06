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1 час назад

"Северный поток" сократил поставки газа из-за плановых работ

Газета.Ru

Поставки газа по «Северному потоку» частично сокращены из-за плановых технических работ. Об этом свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.

"Северный поток" сократил поставки газа из-за плановых работ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в период с 3 по 17 июня будет проведена плановая регулярная внутренняя проверка морской трубопроводной системы Nord Stream. Мощности переменно и частично будут ограничены в точках входа в газопроводы Nel и Opal.

Согласно заявкам на газовые сутки, 6 июня через «Северный поток» должно пройти 6,5 млн кубометров газа в час или 157 млн за весь день. При этом 2 июня поставки были на уровне 7 млн кубометров в час, что по итогам дня составило 170 млн кубометров.

Поставки газа по «Северному потоку» 5 июня уменьшились на 9% на фоне роста производства энергии из возобновляемых источниках в Европе. Транзит уменьшился с 7 млн кубометров в час до 6,4 млн кубометров. При этом номинация на прокачку сохранилась на этом же уровне.

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