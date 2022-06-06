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1 час назад

На Украине высказались за отказ от импорта газа

Елена Прошина

Украина может полностью отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Об этом заявил руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), передает агентство «Прайм».

На Украине высказались за отказ от импорта газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для этого нужно нарастить объемы добычи и производства биогаза. Этот вид топлива получают при разложении биологических отходов. Макогон подчеркивает, что «Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 миллиардов кубометров биогаза в год».

«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа», — подчеркнул Макогон.

Он также отметил, что через два года у Украины появится возможность производить 0,5 млрд кубометров биогаза в год.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Компании,Сергей Макогон,
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