Британские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Более 3300 рабочих в 70 британских компаниях перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом сообщает Sky News.

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Пилотный проект с четырехдневкой будет активен шесть месяцев. Он основан на модели «100:80:100». Так, речь идет о полной оплате труда за 80% времени при обязательстве поддерживать полную производительность, указано в публикации.

По мнению экспертов, Великобритания в настоящее время находится на пике популярности четырехдневной рабочей недели.

После пандемии коронавируса компании начинают активно увеличивать качество жизни своих работников. Некоторые компании, которые являются участниками эксперимента, также предоставляют своим работникам образование, консультации на рабочем месте, услуги по уходу за кожей, продукты питания, напитки и многое другое.

Некоторые аналитики считают, что власти страны стремятся лишь сэкономить, а не улучшить качество жизни населения. Расходы компаний на электричество, газ, воду и прочие услуги могут сократиться минимум на 20%.