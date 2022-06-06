Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Британские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

Лера Букина

Более 3300 рабочих в 70 британских компаниях перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом сообщает Sky News.

Британские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пилотный проект с четырехдневкой будет активен шесть месяцев. Он основан на модели «100:80:100». Так, речь идет о полной оплате труда за 80% времени при обязательстве поддерживать полную производительность, указано в публикации.

По мнению экспертов, Великобритания в настоящее время находится на пике популярности четырехдневной рабочей недели.

После пандемии коронавируса компании начинают активно увеличивать качество жизни своих работников. Некоторые компании, которые являются участниками эксперимента, также предоставляют своим работникам образование, консультации на рабочем месте, услуги по уходу за кожей, продукты питания, напитки и многое другое.

Некоторые аналитики считают, что власти страны стремятся лишь сэкономить, а не улучшить качество жизни населения. Расходы компаний на электричество, газ, воду и прочие услуги могут сократиться минимум на 20%.

Ранее в начале мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что переход в России к четырехдневной рабочей неделе является вопросом недалекого будущего.

Компании,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители