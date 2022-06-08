Планы американского предпринимателя Илона Маска привлечь дополнительное финансирование от частных инвесторов для реализации сделки о приобретении Twitter оказались под угрозой, обсуждение этого вопроса временно прекращено из-за неопределенного будущего соглашения. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предприниматель готов заплатить $33,5 млрд для покупки Twitter. Оставшуюся часть суммы он намеревался привлечь от заинтересованных в сделке инвесторов. Состояние Маска, по оценкам журнала Forbes, составляет $218 млрд. В большой степени оно основано на акциях компании - производителя электромобилей Tesla.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд.

Маск обсуждал возможность привлечь капитал в размере от $2 до $3 млрд от групп частных инвестиционных компаний во главе с Apollo Global Management Inc, что в итоге должно сократить его денежный вклад в сделку. Как заявил один из источников агентства, эти обсуждения приостановлены до тех пор, пока не прояснится будущее сделки.

Маск 13 мая заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.