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1 час назад

Reuters: инвесторы и Маск приостановили обсуждение финансирования сделки о покупке Twitter

ТАССиещё 12

Планы американского предпринимателя Илона Маска привлечь дополнительное финансирование от частных инвесторов для реализации сделки о приобретении Twitter оказались под угрозой, обсуждение этого вопроса временно прекращено из-за неопределенного будущего соглашения. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предприниматель готов заплатить $33,5 млрд для покупки Twitter. Оставшуюся часть суммы он намеревался привлечь от заинтересованных в сделке инвесторов. Состояние Маска, по оценкам журнала Forbes, составляет $218 млрд. В большой степени оно основано на акциях компании - производителя электромобилей Tesla.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд.

Маск обсуждал возможность привлечь капитал в размере от $2 до $3 млрд от групп частных инвестиционных компаний во главе с Apollo Global Management Inc, что в итоге должно сократить его денежный вклад в сделку. Как заявил один из источников агентства, эти обсуждения приостановлены до тех пор, пока не прояснится будущее сделки.

Маск 13 мая заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.

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