Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Названы потенциальные покупатели уходящего из России бизнеса

Lenta.ru

Потенциальными покупателями иностранного бизнеса, который уходит из России, могут стать южнокорейские компании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик.

Названы потенциальные покупатели уходящего из России бизнеса
Фото: ReutersReuters

В числе фирм, готовых выкупить доли иностранных компаний, останавливающих работу в России — Hyundai Motor, Lotte, CJ и другие. По информации эксперта, они хотели бы приобрести американский или японский бизнес. Кроме того, Ким Юн Сик, также возглавляющий компанию Shindong Enercom, заявил о совместном с российскими партнерами желании «выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах». Так можно будет превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород.

По данным южнокорейской таможни, экспорт товаров из Южной Кореи в Россию в апреле 2022 года упал на 71 процент в годовом выражении, в марте — на 56 процентов. Всего за первые четыре месяца с начала года товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24 процента больше, чем в 2021 году.

В марте Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США, однако при этом республика обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы.

Компании,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители