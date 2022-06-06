Илон Маск может отказаться от покупки «Твиттера»

Илон Маск со своей командой юристов опубликовал письмо к руководству «Твиттера». В нём генеральный директор Tesla и SpaceX сообщил, что может отказаться от покупки соцсети, если та не представит данные о фейковых аккаунтах.

Фото: DIMITRIOS KAMBOURIS/GETTY IMAGES DIMITRIOS KAMBOURIS/GETTY IMAGES

Маск повторил запрос о количестве фейковых аккаунтах. Причиной возможного отказа от покупки соцсети миллиардер назвал нарушение «Твиттером» своих обязательств.

После публикации письма акции «Твиттера» упали на 5,5% до $ 38,13 за штуку. Сейчас стоимость ценных бумаг составляет $ 39,39.