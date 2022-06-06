В США выписали ордер на арест двух самолетов бизнесмена Абрамовича

«Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC.

Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций.