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1 час назад

CNBC: в США выписали ордер на арест самолетов Абрамовича

Ura.Ruиещё 4

Федеральный суд США выписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В США выписали ордер на арест двух самолетов бизнесмена Абрамовича
Фото: ReutersReuters

«Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу. Конфискация является последней в серии санкций против российских олигархов. Согласно документам, поданным в Окружной суд США на Манхэттене, к Абрамовичу привязаны самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER», — сообщает CNBC.

Страны Запада ввели санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Недвижимость и активы Абрамовича были заморожены. Бизнесмен также был вынужден продать футбольный клуб «Челси», который принадлежал ему с 2003 года. Абрамович заявил о намерении обжаловать введение против него санкций.

Компании,Роман Абрамович,
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