Mash показал часть нового меню в McDonald's

Telegram-канал Mash опубликовал часть обновленного меню в сети ресторанов McDonald's, которые откроются после ребрендинга.
Среди старых позиций — стрипсы, креветки, шримп и цезарь-роллы, снэк-боксы, сырные палочки, утренние маффины. На десерт покупателям предают пирожки, пончики, яблочное пюре «Агуша», рулетики с творогом и изюмом.
Напитки будут компании «Черноголовка», а поставщиком новых булок для бургеров станет компания «Лантманнен юнибэйк», которая работает с KFC и Burger King.
В публикации также отмечается, что может измениться качество упаковки из-за повышения цен от основного поставщика — компании «Рулог».
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских ресторанах McDonald's будут изменены названия блюд.
Также сообщалось, что российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов.