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1 час назад

Бывшему «Макдоналдсу» придумали новые логотипы

Lenta.ru

Для сети ресторанов, ранее принадлежавших компании «Макдоналдс», придумали два новых логотипа в виде изображений, в которых задействованы красный, оранжевый и зеленый цвета. Как уточняет в своем Telegram-канале агентство «Москва», заявки на регистрацию товарных знаков уже поданы.

Бывшему «Макдоналдсу» придумали новые логотипы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что под данными товарными знаками будут выпускать бумажную и картонную упаковку, мерч, еду и напитки. «Это варианты возможных логотипов», — отметили представители компании, рассказывая о регистрации изображений в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что для сети ресторанов «Макдоналдса» в России придумали новое название. На вывесках разместят две латинские буквы — Mс, при этом «M» может остаться фирменной.

19 мая стало известно, что покупателем ресторанов «Макдоналдс» в России стал текущий лицензиат американской корпорации из Новокузнецка Александр Говор. По заявлению компании договор предусматривает, что в течение двух лет все текущие сотрудники компании в России сохранят работу на эквивалентных условиях. О решении окончательно уйти из России компания уведомила 16 мая.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
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