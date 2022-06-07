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1 час назад

IKEA решила продать свой банк российскому партнеру "КЕБ"

Газета.Ruиещё 1

Шведская группа IKEA решила продать «Икано-банк» своему российскому партнеру «Кредит Европа банку» (КЕБ). Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

IKEA решила продать свой банк российскому партнеру "КЕБ"
Фото: DepositphotosDepositphotos

Несмотря на то, что на «Икано-банк» были независимые покупатели, IKEA решила совершить сделку с российской «дочкой» соучредителя — «КЕБ». Участники сделки уже подали документы на согласование в Банк России и собираются завершить продажу до конца июля, отметили источники.

Собеседники издания указали, что в условиях санкций банк будет приобретаться с большим дисконтом. Кромке того, покупатель получит базу для построения бизнеса на рынке pos-кредитования (на покупку товаров в торговых сетях).

Эксперты сошлись во мнении, что приобретение «Икано-банка» является не совсем удачным проектом. Речь идет о том, что у самого банка своя модель работы, которая подразумевает узкую клиентскую базу. Из-за этого у кредитного учреждения низкая либо отрицательная маржинальность.

В начале июня IKEA, который приостановил работу в России, объявил о смене графика работы магазинов. До этого компания приняла решение о продлении выплат з

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