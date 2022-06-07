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1 час назад

Япония вводит санкции против двух российских банков

Вероника Полынина

Япония вводит санкции в отношении российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкции, передает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Активы банков будут заморожены, совершать сделки и проводить деньги через эти организации можно будет только с разрешения японских властей. Санкции вступят в силу 7 июля.

Япония также запретит экспорт товаров из РФ, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». Наименования товаров не уточняются.

Ранее власти страны уже внесли в санкционный список около 700 физических лиц и 200 организаций из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской республик, а также заморозили активы банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка.

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