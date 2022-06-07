Япония вводит санкции в отношении российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкции, передает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Активы банков будут заморожены, совершать сделки и проводить деньги через эти организации можно будет только с разрешения японских властей. Санкции вступят в силу 7 июля.

Япония также запретит экспорт товаров из РФ, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». Наименования товаров не уточняются.