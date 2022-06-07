Сеть пиццерий Pizza Hut проведет ребрендинг в России

Польская компания Amrest, владевшая франшизой, передала контроль над ней российской «Ной-М», продав франшизу сети пиццерий Pizza Hut. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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В будущем, вероятно, Pizza Hut станет работать в России под другим брендом.

Собственник одного из помещений, где располагается пиццерия, подтвердил изданию, что договор аренды перезаключен на компанию ООО «Ной-М». В

В Amrest отметили, что больше не будут управлять сетью в России. В результате заведения Pizza Hut перешли под контроль местной компании.

Новым собственником является компания «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», отвечающей за развитие ресторанов «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday's.