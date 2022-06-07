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44 минуты назад

IKEA решила выйти из банковского бизнеса в России

Вероника Полынина

Основанный для кредитования покупателей IKEA в России Икано-банк будет продан российскому Кредит Европа банку, узнал «Коммерсант».

IKEA решила продать свой банк российскому партнеру "КЕБ"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Икано-банк был основан в 2013 году на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). По информации издания, на банк претендовали независимые покупатели, но Ikano решила оставить его российской «дочке» партнера.

Икано-банк будет продан за 0,3 капитала. Предположительно, его присоединят к Кредит Европа банку. Стороны уже подали документы на согласование в ЦБ, сделку предполагается закрыть в июле. В результате КЕБ получит новую клиентскую базу, которой сможет продавать свои продукты.

Икано-банк был основан с целью кредитования покупателей магазинов IKEA и МЕГА. По данным «Интерфакса» на начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей). В прошлом году убыток банка составил 327,9 млн рублей.

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