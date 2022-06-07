IKEA решила продать свой банк российскому партнеру "КЕБ"

Икано-банк был основан в 2013 году на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). По информации издания, на банк претендовали независимые покупатели, но Ikano решила оставить его российской «дочке» партнера.

Икано-банк будет продан за 0,3 капитала. Предположительно, его присоединят к Кредит Европа банку. Стороны уже подали документы на согласование в ЦБ, сделку предполагается закрыть в июле. В результате КЕБ получит новую клиентскую базу, которой сможет продавать свои продукты.