Стало известно новое название заправок Shell в России

Стало известно новое название сети автозаправочных станций (АЗС), ранее принадлежавших Shell и выкупленных «Лукойлом». Заправки будут работать в России под финским брендом Teboil, сообщается на сайте компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании», — говорится в сообщении.

«Лукойл» владеет товарным знаком с 2005 года. Часть АЗС уже проходит процедуру ребрендинга и смены вывесок. Ожидается, что для новой сети заправочных станций будут разработаны отдельные виды топлива и система лояльности, которая будет интегрирована в существующую.

Компания Teboil была основана в Финляндии в 1934 году и в настоящее время является одним из лидеров местного топливного рынка.