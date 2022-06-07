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1 час назад

Стало известно новое название заправок Shell в России

Lenta.ruиещё 6

Стало известно новое название сети автозаправочных станций (АЗС), ранее принадлежавших Shell и выкупленных «Лукойлом». Заправки будут работать в России под финским брендом Teboil, сообщается на сайте компании.

Стало известно новое название заправок Shell в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании», — говорится в сообщении.

«Лукойл» владеет товарным знаком с 2005 года. Часть АЗС уже проходит процедуру ребрендинга и смены вывесок. Ожидается, что для новой сети заправочных станций будут разработаны отдельные виды топлива и система лояльности, которая будет интегрирована в существующую.

Компания Teboil была основана в Финляндии в 1934 году и в настоящее время является одним из лидеров местного топливного рынка.

О покупке «Лукойлом» активов объявившей об уходе из России Shell стало известно в мае. Помимо сети АЗС, покупателю достался завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Теперь он также будет выпускать продукцию под маркой Teboil.

Компании,Shell,Лукойл,
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