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1 час назад

«Роснефть» продала долю в грузинской Petrocas Energy Group

Вероника Полынина

Российская нефтяная компания «Роснефть» продала 49-процентную долю в грузинской Petrocas Energy Group, передает «Интерфакс».

«Роснефть» продала долю в грузинской Petrocas Energy Group
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роснефть» полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое ее представителей в совете директоров ушли в отставку, сообщили в пресс-службе грузинской компании. Доля «Роснефти» в Petrocas Energy Group перешла управляющему партнеру – генеральному директору группы Petrocas Вано Накаидзе.

Совместное предприятие «Роснефти» и Petrocas Energy было создано в 2014 году для реализации деятельности «Роснефти» в Закавказье. Российская компания купила 49% акций Petrocas Energy у бизнесмена Давида Якобашвили.

Petrocas Energy Group основана в 2010 году. В нее входят сеть АЗС Gulf Oil International, Потийский нефтяной терминал и компания Petrokas Fuel Service Georgia — один из крупнейших поставщиков авиатоплива в Грузии. Компания занимается торговлей нефтепродуктами, розничной торговлей и дистрибуцией авиационного топлива, а также логистическим бизнесом нефтепродуктов в регионах Черного моря, Южного Кавказа, Каспия и Восточного Средиземноморья. С помощью совместного предприятия Petrocas и «Роснефти» в 2017 году были начаты поставки бензина в Иран.

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