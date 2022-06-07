Аудиторскую компанию EY в России переименовали в «Б1»

Российское подразделение аудиторской компании Ernst & Young сменит название бренда на «Б1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
В начале марта глобальная организация EY объявила о том, что российская практика продолжит деятельность в качестве самостоятельной группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY.
«Российская практика EY объявляет о ребрендинге - теперь бренд называется «Б1». Компании под новым брендом «Б1» продолжат работу с клиентами в качестве группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY», - указано в сообщении.
Так, под новым брендом «Б1» будут оказывать услуги по четырем основным направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, налоговые и юридические услуги.
«За 30 лет работы на российском рынке мы наработали обширную экспертизу и создали команду из высокопрофессиональных специалистов в девяти городах России. Мы уверены, что наши клиенты нас поддержат, и мы продолжим эффективное динамичное сотрудничество в рамках текущих и новых проектов. Наша экспертиза останется с нами навсегда, а новый бренд - это новый этап развития для наших сотрудников, наших клиентов и возможность в реализации новых проектов на благо общества», - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что бывшее подразделение международной аудиторской компании Deloitte в России и Белоруссии будет работать под брендом «Деловые решения и технологии».