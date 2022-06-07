Аудиторскую компанию EY в России переименовали в «Б1»

«За 30 лет работы на российском рынке мы наработали обширную экспертизу и создали команду из высокопрофессиональных специалистов в девяти городах России. Мы уверены, что наши клиенты нас поддержат, и мы продолжим эффективное динамичное сотрудничество в рамках текущих и новых проектов. Наша экспертиза останется с нами навсегда, а новый бренд - это новый этап развития для наших сотрудников, наших клиентов и возможность в реализации новых проектов на благо общества», - заявили в компании.