Что такое ESG-принципы и зачем компаниям их соблюдать

Все больше компаний заявляют о том, что в своей деятельности придерживаются принципов ESG. «Рамблер» рассказывает, что это такое, зачем компании их соблюдают и как это влияет на наше будущее.

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Расшифровка термина

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Впервые принципы ESG сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в 2014 году. Аббревиатура ESG расшифровывается очень просто.

E — environment

Экологический критерий оценивает влияние компании на окружающую среду, в частности:

изменение климата,

производство парниковых газов и способы сокращения выбросов в атмосферу,

использование воды.

S — social

Социальный критерий оценивает отношения компании с сотрудниками, партнерами, клиентами и обществом в целом. Сюда можно отнести:

нормирование труда,

охрану здоровья,

создание безопасной среды,

отношение к конечным клиентам.

G — governance

Управленческий критерий оценивает качество корпоративного управления, в том числе:

соблюдение антикоррупционного законодательства,

прозрачность налоговой отчетности,

способы принятия решений совета директоров.

А судьи кто?

Формированием ESG-рейтинга занимаются независимые исследовательские агентства, среди которых Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие. Так, MSCI делит компании на три категории: лидеры получают рейтинг AA и AAA, уверенные середняки — A, BBB, BB, аутсайдеры — B, CCC.

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На сегодняшний день нет единого стандарта оценки компаний и присвоения ей той или иной категории. Часто рейтинг одной и той же компании в один и тот же момент времени может быть разным в зависимости от того, какая компания давала оценку.

Зачем компаниям нужно соблюдать ESG-принципы

Считаются, что компании, которые в своей деятельности стараются придерживаться принципов ESG, получают несколько преимуществ.

Инвестиционная привлекательность. Крупные и частные инвесторы все чаще обращают внимание на то, насколько этично себя ведет компания по отношению к окружающей среде, сотрудникам и клиентам. В перспективе это привлечет больше инвестиций на развитие компании.

Рост производительности. Исследование компании по управлению активами Amundi подтвердило, что портфели, в которые входили бумаги компаний с высокими ESG-рейтингами, оказались более прибыльными по итогам 2014 по 2017 годов.

Финансовые показатели. Компании, соблюдающие принципы ESG, снижают капитальные издержки, получают более предсказуемый доход и минимизируют риски.

Гибкость. Чем быстрее компания реагирует на изменения, тем меньше она от них страдает. Инвесторам интереснее инвестировать в компании, которые способны на перемены.

Соответствие нормам. Законодательство, регулирующее экологические нормы, все более ужесточается, а значит компаниям стоит работать на опережение, например, заботиться об окружающей среде, не отказываться от борьбы с изменением климата. Особенно это касается энергетических компаний, которые используют природные ресурсы

Сокращение углеродного следа. В компании создают соответствующую инфраструктуру и внедряют технологии использования возобновляемой энергии.

Развитие. Необходимость постоянного совершенствования технологий, поиск инновационных решений обеспечивают повышение эффективности работы компании, она становится более технологичной.

Репутация. Предприятия, соблюдающие ESG, не отказываются от охраны окружающей среды и многое делают для ее развития. Одновременно они заботятся о том, чтобы повышать уровень лояльности сотрудников, партнеров и клиентов.