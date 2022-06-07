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1 час назад

Что такое ESG-принципы и зачем компаниям их соблюдать

Елена Прошина

Все больше компаний заявляют о том, что в своей деятельности придерживаются принципов ESG. «Рамблер» рассказывает, что это такое, зачем компании их соблюдают и как это влияет на наше будущее.

Что такое ESG-принципы и зачем компаниям их соблюдать
Фото: AdobeStockAdobeStock

Расшифровка термина

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Впервые принципы ESG сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в 2014 году. Аббревиатура ESG расшифровывается очень просто.

E — environment

Экологический критерий оценивает влияние компании на окружающую среду, в частности:

  • изменение климата,
  • производство парниковых газов и способы сокращения выбросов в атмосферу,
  • использование воды.

S — social

Социальный критерий оценивает отношения компании с сотрудниками, партнерами, клиентами и обществом в целом. Сюда можно отнести:

  • нормирование труда,
  • охрану здоровья,
  • создание безопасной среды,
  • отношение к конечным клиентам.

G — governance

Управленческий критерий оценивает качество корпоративного управления, в том числе:

  • соблюдение антикоррупционного законодательства,
  • прозрачность налоговой отчетности,
  • способы принятия решений совета директоров.

А судьи кто?

Формированием ESG-рейтинга занимаются независимые исследовательские агентства, среди которых Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие. Так, MSCI делит компании на три категории: лидеры получают рейтинг AA и AAA, уверенные середняки — A, BBB, BB, аутсайдеры — B, CCC.

AdobeStock

На сегодняшний день нет единого стандарта оценки компаний и присвоения ей той или иной категории. Часто рейтинг одной и той же компании в один и тот же момент времени может быть разным в зависимости от того, какая компания давала оценку.

Зачем компаниям нужно соблюдать ESG-принципы

Считаются, что компании, которые в своей деятельности стараются придерживаться принципов ESG, получают несколько преимуществ.

  • Инвестиционная привлекательность. Крупные и частные инвесторы все чаще обращают внимание на то, насколько этично себя ведет компания по отношению к окружающей среде, сотрудникам и клиентам. В перспективе это привлечет больше инвестиций на развитие компании.
  • Рост производительности. Исследование компании по управлению активами Amundi подтвердило, что портфели, в которые входили бумаги компаний с высокими ESG-рейтингами, оказались более прибыльными по итогам 2014 по 2017 годов.
  • Финансовые показатели. Компании, соблюдающие принципы ESG, снижают капитальные издержки, получают более предсказуемый доход и минимизируют риски.
  • Гибкость. Чем быстрее компания реагирует на изменения, тем меньше она от них страдает. Инвесторам интереснее инвестировать в компании, которые способны на перемены.
  • Соответствие нормам. Законодательство, регулирующее экологические нормы, все более ужесточается, а значит компаниям стоит работать на опережение, например, заботиться об окружающей среде, не отказываться от борьбы с изменением климата. Особенно это касается энергетических компаний, которые используют природные ресурсы
  • Сокращение углеродного следа. В компании создают соответствующую инфраструктуру и внедряют технологии использования возобновляемой энергии.
  • Развитие. Необходимость постоянного совершенствования технологий, поиск инновационных решений обеспечивают повышение эффективности работы компании, она становится более технологичной.
  • Репутация. Предприятия, соблюдающие ESG, не отказываются от охраны окружающей среды и многое делают для ее развития. Одновременно они заботятся о том, чтобы повышать уровень лояльности сотрудников, партнеров и клиентов.

В ближайшем будущем защита окружающей среды, социальные принципы, корпоративная этика, цели устойчивого развития станут важнейшими факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность компании. Насколько компания готова придерживаться ESG-принципов, настолько она может рассчитывать на привлечение ответственных инвестиций.

Компании,Кофи Аннан,ООН,
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