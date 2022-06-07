Как магазины одежды живут в новых условиях

С момента начала спецоперации на Украине многие зарубежные бренды одежды, обуви и аксессуаров закрылись или приостановили свою деятельность в России. «Газета.Ru» поговорила с сотрудниками некоторых столичных магазинов, которые рассказали о зарплатах, увольнениях, тренировках с манекенами и спорах с арендодателями. А также о том, как обстоят дела у магазинов, возобновивших работу под новыми брендами.

Фото: ТАСС ТАСС

Uniqlo, который не откроется летом, и переодевание манекенов

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Когда в России массово начали закрываться продавцы-гиганты, сотрудники магазинов японской сети Uniqlo, в отличие от работников магазинов брендов из Европы и США, не предполагали, что эта участь ожидает и их сеть. Тем не менее 21 марта бренд объявил о приостановке деятельности на территории страны.

«Наше руководство говорило, что есть определенные договоренности, из-за которых нас точно не закроют. В итоге мы продержались дольше всех, но закрытие нас все равно не миновало», – рассказал Кирилл, продавец-консультант одного из магазинов в крупном ТЦ.

По его словам, в тот момент было страшно за свое будущее и будущее коллег — будут ли платить зарплаты и как долго продлится «временное закрытие». Тем временем руководство просило сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

В последние рабочие дни сотрудники складывали вещи и убирались, а в последующую неделю ездили помогать закрываться коллегам в других ТЦ. Дальше стала решаться судьба продавцов.

«Директор обозначил, что оплата труда у нас будет полной. Взяли средний заработок сотрудников, вышло 45-50 тыс. руб. на руки. Вместо работы теперь начались тренинги в закрытых магазинах. Нам начали рассказывать обо всем, что связано с компанией – от истории создания до маркетинга. С графиком 5/2 я должен был посещать восьмичасовые тренинги с 8.00 до 17.00. Время посещения тренингов каждого сотрудника зависит от графика работы. Также в магазине мы продолжили заниматься привычными вещами, чтобы не растерять форму: складывать вещи, собирать манекены. Забавно, что Ксения Собчак распространила в социальных сетях информацию о том, как сотрудники собирают манекены и объявила, что магазины открываются. Но это была всего лишь часть тренинга. Сотрудники просто подбирали для манекенов новые образы», – пояснил продавец-консультант Кирилл.

Такие порядки действовали до апреля. Потом изменилась оплата труда — сотрудники стали получать 25-30 тыс. руб. Начиная с июня поменялось и расписание посещения тренингов — теперь сотрудники Uniqlo ходят на них 1 раз в неделю на 8 часов. И на тренингах, как утверждает Кирилл, не обходится без эксцессов.

Некоторые арендодатели, по его словам, сейчас не пускают сотрудников в их магазины — с такой проблемой столкнулись коллеги Кирилла из других торговых точек сети в Москве. На территории им запрещают находиться без объяснения причин. Не проясняет этот вопрос администрация торгового центра и руководству магазинов.

По этой причине вместе с командой Uniqlo, в котором работает Кирилл, тренинги в их магазине посещает коллектив бренда из соседнего ТЦ.

«После того как зарплату понизили, из коллектива ушел только один человек. Все остальные отнеслись с пониманием — и очень ценят то, что руководство о нас заботится. Но о дальнейшем будущем нам ничего не говорят.

На данный момент есть стопроцентная информация от руководства только о том, что летом мы не откроемся. Но сотрудников сокращать не будут. Также известно, что концепцию и название компания менять не собирается.

Против этого выступают и глава компании, и сотрудники», – говорит Кирилл.

«Поток людей стал просто бешеным»

Приостановка деятельности многих магазинов сильно повлияла и на бренды, которые не уходили с российского рынка. По словам сотрудницы одного из популярных магазинов одежды сегмента «масс-маркет» Татьяны, ее руководство ситуацию на рынке оценило с позитивной стороны.

«У нас и так были хорошие продажи, а теперь, когда большинство популярных магазинов закрылось, поток людей стал просто бешеным. Мы не успевали справляться с покупателями. Вдобавок ко всему нам постоянно не хватало персонала. Но из-за того, что многие стали увольнялись из закрывшихся магазинов, мы добрали сотрудников, что тоже, конечно, радовало начальство», – рассказывает продавец-консультант.

На работу в магазин Елизаветы пришли несколько сотрудников из закрывшихся H&M, Sinsay и Zara. Все они уволились потому, что их не устраивало работать «за оклад». При этом одна из сотрудниц работает, одновременно числясь в H&M. Еще одна вернулась в магазин Sinsay — как только стало известно, что он переоткрывается под другим названием.

Елизавета отмечает, что после начала спецоперации и введением санкций начались проблемы с поставками. Тут же сотрудники получили распоряжение на повышение цен.

«Обычно переоценка идет на понижение, а в этот раз было повышение — почти в два раза. Футболки, которые стоили 600 рублей, стали продавать за 900. Джинсы с 1500 подорожали до 3000. И так делали многие магазины. К счастью, такие цены продержались не больше двух недель, потому что покупатели стали жаловаться», – объясняет Елизавета.

По ее словам, сейчас цены в их магазинах выровнялись, став такими же, какими были до событий конца февраля. При этом сам торговый центр буквально опустел. К счастью для точки Елизаветы, на выручку это никак не повлияло.

«Все будет ясно в августе»

Анастасия — сотрудница компании, владеющей ныне переименованными магазинами House, Sinsay, Reserved, Cropp и Mohito, говорит, что продавцов из магазинов во время приостановки деятельности никто не увольнял, но многие из команды ушли сами — зарплаты выплачивались не полностью.

«Всех продавцов, когда магазины были закрыты, по закону должны были перевести на 2/3 оклада. В наших магазинах по Москве он фиксированный – 38 200 за 164 часа без вычета НДС. То есть продавцы должны были получать примерно по 25 тыс. рублей. Многих это не устроило, и они уволились», – отмечает Анастасия.

Массовые сокращения произошли в главном офисе компании. Раньше ею владел польский ретейлер, теперь же перекупила китайская фирма. В связи с этим изменилось название брендов и произошли сокращения.

«Компания полностью убрала интернет-магазин, из-за чего пришлось сократить очень много людей, которые работали с интернет-заказами. Им предложили отработать три месяца или уволиться с тремя окладами. Дорабатывать из тех, кого я знаю, никто не остался.



Дальнейшая информация о судьбе магазинов, как говорит начальство, будет известна только в конце августа. Как именно будем работать под руководством из Китая — пока тоже неясно. Остается смотреть на то, как будем справляться в новых условиях.



Подозреваем, что в августе нас ожидает вторая волна массовых сокращений. Но что радует: почти все магазины открылись, сотрудники вернулись на рабочие места, а поставки возобновились», – говорит Анастасия.