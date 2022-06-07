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40 минут назад

Inventive Retail Group сократит число магазинов в России

Лера Букина

Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует сократить число магазинов в России. Об этом заявил ее глава Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла» во вторник, передает ТАСС.

Inventive Retail Group сократит число магазинов в России
Фото: ReutersReuters

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», – подчеркнул он.

По словам Смыкова, Inventive Retail Group останется на российском рынке ради того, чтобы обеспечить продукцией российских потребителей. Он также указал на необходимость сохранить качество товаров в случае перехода на схему параллельного импорта.

Inventive Retail Group является группой компаний, управляющей специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют такие бренды, как Apple‚ Samsung, Lego и Nike и другие.

Ранее несколько сертифицированных магазинов Lego в России решили приостановить работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок.

Российские ретейлеры начали объявлять о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. Ситуация также усугубляется логистическими проблемами.

Компании,Тихон Смыков,Apple,
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