Inventive Retail Group сократит число магазинов в России

Компания Inventive Retail Group, выступающая амбассадором брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, планирует сократить число магазинов в России. Об этом заявил ее глава Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла» во вторник, передает ТАСС.
«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», – подчеркнул он.
По словам Смыкова, Inventive Retail Group останется на российском рынке ради того, чтобы обеспечить продукцией российских потребителей. Он также указал на необходимость сохранить качество товаров в случае перехода на схему параллельного импорта.
Inventive Retail Group является группой компаний, управляющей специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют такие бренды, как Apple‚ Samsung, Lego и Nike и другие.
Ранее несколько сертифицированных магазинов Lego в России решили приостановить работу в связи с отсутствием поставок продукции на российский рынок.
Российские ретейлеры начали объявлять о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. Ситуация также усугубляется логистическими проблемами.