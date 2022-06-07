Шесть европейских компаний из-за неоплаты газа в рублях получили уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок энергоносителей из России. Об этом сообщает Forbes.

Его направили немецкой Shell Energy, Orsted Salg & Service A/S из Дании, нидерландской GasTerra B.V., финской Gasum, компании «Булгаргаз» со штаб-квартирой в Софии и PGNiG из Польши.

Объем поставок этим компаниям оценивается примерно в 17,5 млрд кубометров газа в год, что чуть меньше 13% всех поставок в Европу по трубопроводам, которые в 2021 году, по данным Международной энергетической ассоциации, достигли 140 млрд кубометров.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.