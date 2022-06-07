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1 час назад

«Газпром» прекратил поставки газа еще шести европейским компаниям

Лера Букина

Шесть европейских компаний из-за неоплаты газа в рублях получили уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок энергоносителей из России. Об этом сообщает Forbes.

Его направили немецкой Shell Energy, Orsted Salg & Service A/S из Дании, нидерландской GasTerra B.V., финской Gasum, компании «Булгаргаз» со штаб-квартирой в Софии и PGNiG из Польши.

Объем поставок этим компаниям оценивается примерно в 17,5 млрд кубометров газа в год, что чуть меньше 13% всех поставок в Европу по трубопроводам, которые в 2021 году, по данным Международной энергетической ассоциации, достигли 140 млрд кубометров.

«Газпром» останавливает поставки датской и немецкой компаниям

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Ранее сообщалось, что австрийская OMV провела платеж за российский газ по новой схеме. По словам представителя компании, проблем с платежом не возникло. До этого немецкие RWE и Uniper заявили, что оплатили в мае по новой схеме поставки газа из РФ в евро.

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