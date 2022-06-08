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31 минуту назад

Стало известно о продолжении работы «Макдоналдса» в России

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Рестораны «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работу по франшизе до 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании-франчайзи.

"Уникальное соглашение": "Макдоналдс" продолжит работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у компании «Росинтер» имеется уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. «Они спокойно могут работать», — заверил собеседник агентства.

Сейчас рестораны McDonald's функционируют в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, а также в аэропорту Пулково и на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах в Санкт-Петербурге.

16 мая стало известно, что компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России и продаже всех торговых точек после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец сети ресторанов в России — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.

Позже бизнесмен рассказал, что в России к перезапуску готовы 840 точек «Макдоналдса». Еще порядка 20 ресторанов могут начать вводить до конца 2022 года.

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