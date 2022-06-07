Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах Google

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВГТРК наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «Гугл»). Как уточняет со ссылкой на размещенный в картотеке арбитражных дел документ ТАСС, в качестве обеспечительной меры арестована сумма в размере 500 миллионов рублей.
«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 000 000 рублей», — приводит агентство выдержку из документа.
Агентство уточняет, что истец захотел обязать ответчиков в лице Google LLC (США), ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google Ireland Limited вернуть доступ к каналам в YouTube и взыскать неустойку. Отмечается, что предварительные слушания по данному делу пройдут 7 июля.
У ответчика будет возможность обжаловать вынесенное 6 июня определение суда в течение месяца.
Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала «360» арестовал активы «дочки» американской компании Google на полмиллиарда рублей. До этого аналогичные штрафы были наложены на компанию по заявлению телеканала RT и телекомпании НТВ.