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38 минут назад

"Система телеком активы" купила производителя воды "Архыз" за 450 млн рублей

ТАСС

"Система телеком активы" (структура АФК "Системы") приобрела производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе АФК .

Производство воды "Архыз" купили за 450 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

"ООО "Система Телеком Активы", дочерняя компания АФК "Система", приобрела 100% ООО "Архыз Оригинал", производителя минеральной воды "Архыз". Общая сумма сделки около 450 млн рублей, большая часть из которых оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании", - говорится в сообщении.

По словам представителя АФК "Системы" Сергея Копытова, производство бутилированной воды представляет собой один из наиболее привлекательных сегментов рынка потребительских товаров массового спроса в России.

"Мы видим большой потенциал этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков. Покупка ГК "Архыз" соответствует стратегии развития АФК "Система" в этом сегменте", - добавил он.

Помимо "Архыз Оригинал" АФК "Система" владеет 33,3% в ООО "Аква инвест", которому принадлежит 75% ООО "Холдинг Аква", занимающегося добычей и разливом брендов "Ессентуки" №4 и №17, "Родные озера" и "Славяновская".

В конце мая ФАС удовлетворила ходатайство "Система телеком активы" о приобретении производителя "Архыз". По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке безалкогольных напитков.

ООО "Архыз Оригинал" зарегистрировано в 2017 году и специализируется на производстве безалкогольных напитков, минеральных и прочих питьевых вод в бутылках. Компания, в частности, владеет товарными знаками "Архыз Vita", ей также принадлежит 100% ООО "Торговый Дом "Дельта", которое является оптовым поставщиком "Архыза".

Компании,Сергей Копытов,АФК Система,
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