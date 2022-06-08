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1 час назад

Стало известно о намерении Zara возобновить работу в России

Lenta.ruиещё 3

Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России текущим летом. Об этом стало известно «Известиям».

В беседе с журналистами директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева рассказала о намерении ретейлеров вновь вернуться на отечественный рынок, однако не назвала точной даты открытия торговых точек. В то же время сотрудница консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько заявила, что первые магазины заработают уже в июне.

Источники «Известий» на рынке торговой недвижимости подтвердили полученную информацию. Один из собеседников издания при этом отметил, что торговая сеть еще не уведомила письменно своих партнеров о возобновлении работы.

Ранее также появились подробности закрытия магазинов Zara в России. Испанский ретейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от около 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. По словам источника, это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.

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