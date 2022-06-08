Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России текущим летом. Об этом стало известно «Известиям».

В беседе с журналистами директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева рассказала о намерении ретейлеров вновь вернуться на отечественный рынок, однако не назвала точной даты открытия торговых точек. В то же время сотрудница консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько заявила, что первые магазины заработают уже в июне.

Источники «Известий» на рынке торговой недвижимости подтвердили полученную информацию. Один из собеседников издания при этом отметил, что торговая сеть еще не уведомила письменно своих партнеров о возобновлении работы.