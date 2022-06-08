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1 час назад

В России приостановлен выпуск журналов Elle и Maxim

Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила издание бумажных версий журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. Об этом со ссылкой на президента компании Виктора Шкулева пишет ТАСС.

В России приостановлен выпуск журналов Elle и Maxim
Фото: ТАССТАСС

По словам Шкулева причиной приостановки выпуска журналов стал уход с российского рынка брендов, «которые традиционно являются рекламными партнерами медиагруппы».

«При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle - это заключение юристов и регулятора. У нас остается выверенное в юридическом плане право на продолжение бизнеса в России - вы видите, что мы успешно делаем три сайта под брендом Elle. Ежедневная аудитория сайтов достигает миллиона человек», - рассказал он на бизнес-завтраке Shkulev Media Holding.

Шкулев также отметил, что журналы Marie Claire и Psychologies продолжат издаваться в России, так как имеют более гибкую редакционную политику и могут быть адаптированы к текущему состоянию рынка.

«Для единственного журнала в этой нише с международным брендом может быть достаточно рекламы», - уверен глава Shkulev Media Holding.

При этом Виктор Шкулева не смог назвать сроки возобновления выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim в России.

«Если ситуация начнет меняться в ту сторону, когда различные международные бренды будут возвращаться в Россию, это то, что будет создавать условия для продолжения издания журналов», - пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. С российского рынка начали уходить крупные западные компании, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

Компании,Виктор Шкулев,Владимир Путин,Ikea,ЕС,
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