В России приостановлен выпуск журналов Elle и Maxim

Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила издание бумажных версий журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. Об этом со ссылкой на президента компании Виктора Шкулева пишет ТАСС.

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По словам Шкулева причиной приостановки выпуска журналов стал уход с российского рынка брендов, «которые традиционно являются рекламными партнерами медиагруппы».

«При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle - это заключение юристов и регулятора. У нас остается выверенное в юридическом плане право на продолжение бизнеса в России - вы видите, что мы успешно делаем три сайта под брендом Elle. Ежедневная аудитория сайтов достигает миллиона человек», - рассказал он на бизнес-завтраке Shkulev Media Holding.

Шкулев также отметил, что журналы Marie Claire и Psychologies продолжат издаваться в России, так как имеют более гибкую редакционную политику и могут быть адаптированы к текущему состоянию рынка.

«Для единственного журнала в этой нише с международным брендом может быть достаточно рекламы», - уверен глава Shkulev Media Holding.

При этом Виктор Шкулева не смог назвать сроки возобновления выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim в России.

«Если ситуация начнет меняться в ту сторону, когда различные международные бренды будут возвращаться в Россию, это то, что будет создавать условия для продолжения издания журналов», - пояснил он.