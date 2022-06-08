Microsoft значительно сократит деятельность в России

Microsoft сообщила о значительном сокращении своей деятельности на территории России. Об этом со ссылкой на сообщение корпорации пишет Bloomberg.

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«Мы приняли решение о значительном сокращении наших операций в России. Причина — изменения в области экономического развития и оценки нашего бизнеса», — заявила компания.

Как указал ее представитель, сокращение затронет более 400 сотрудников, но в корпорации готовы оказать им поддержку.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. В частности, в начале марта Microsoft приняла решение приостановить

в России продажи новых продуктов и услуг.