Нечем торговать: партнеры Huawei закрывают магазины в России

Из-за дефицита товара и снижения спроса компании Huawei стало невыгодно содержать магазины в России, и партнеры компании приняли решение закрыть их, сообщил РБК. Пока еще функционируют 15 торговых точек, но в ближайшие месяцы магазины продолжат закрываться, заявил источник РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом в среду, 8 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к компании.

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Уточняется, что первый магазин прекратил работу в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля.

"Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15", - говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, основная причина закрытия - в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Он также предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать магазины в РФ.

В свою очередь, источник РБК рассказал, что решение закрыть часть торговых точек приняли партнеры Huawei - у самой компании собственных магазинов в России нет.

Он подтвердил, что причина заключается в отсутствии товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно.

Напомним, с конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса на удаленную работу и прекратила заключать новые контракты на поставки гаджетов, а также сетевого оборудования российским операторам.

Как сообщали "Известия", источники газеты связали заморозку оформления поставок с санкциями США против России. Запрет на использование американских технологий касается не только оборудования, в котором они используются, но и инфраструктуры для его производства, указал собеседник издания.

"В Минцифры тогда подтвердили информацию об ограничениях поставок Huawei в связи с санкциями и заявили, что рассчитывают на продолжение работы в стране одного из ключевых конкурентов Huawei — компании Ericsson", - отмечается в материале.

Huawei ранее удалила из своего магазина приложений AppGallery программы российских банков, попавших под санкции. Также компания отключила поддержку карт системы "Мир" в этом же маркетплейсе.

"О сокращении ассортимента электроники и бытовой техники в магазинах в начале июня рассказывали источники на рынке. Снижение количества товаров связывали с уходом зарубежных компаний из РФ, а также трудностями с поставками комплектующих. В российских магазинах стало меньше посудомоечных машин, холодильников, смартфонов и телевизоров, сообщали инсайдеры", - пишет издание "Секрет фирмы".

Лидерами российского рынка смартфонов по итогам 2021 года стали Samsung, Xiaomi, Apple и Realme — суммарно на них приходилось 81,9%. Доля Huawei и Honor составила 3%, следует из отчета аналитического центра GS Group.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Вслед за этим многие страны ввели уже несколько пакетов санкции в отношении РФ.