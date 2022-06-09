Twitter пошел на уступки Илону Маску

Совет директоров Twitter решил передать основателю Tesla и SpaceX Илону Маску данные о количестве спама и фейковых учётных записей (ботов) в соцсети. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источник. Речь идёт об анализе всех публикаций, ежедневный объём которых превышает 500 млн твитов. В компании заверили, что такие сведения не считаются секретными.

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Источник газеты отметил, что руководство Twitter скептически отнеслось к заявлениям Маска о непрозрачной статистике в соцсети. Данные доступны на платной основе примерно для 20 компаний, среди которых есть аналитические агентства.

«Около двух десятков компаний платят за доступ к архиву, где содержится не только запись твитов в режиме реального времени, но и устройства, с которых они публикуются, а также информация об учётных записях», — пояснил собеседник агентства.

Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что Маск захотел использовать запрос данных как предлог, чтобы выйти из сделки или снизить цену.

В апреле бизнесмен договорился о выкупе Twitter за $44 млрд. В мае Маск заявил, что сделка приостановлена, поскольку он ждёт подтверждения данных о том, что доля ботов и спамеров не превышает 5% от числа пользователей Twitter. Маск допустил, что из-за спама в соцсети сумму сделки могут пересмотреть.