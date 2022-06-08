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55 минут назад

Дерипаска предпочел сбор черешни участию в ПМЭФ

Вероника Полынина

Основатель компаний «Русал» и «Базовый элемент» предприниматель Олег Дерипаска пропустит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дерипаска предпочел сбор черешни участию в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» - написал бизнесмен, опубликовав видео с созревшей черешней на деревьях.

В прошлом году Дерипаска также демонстрировал в телеграм-канале созревшую черешню и малину и заявлял, что урожаю на юге России не страшны санкции и повышение ставок Центробанка.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Основная деловая программа ПМЭФа будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала.

Пакет участника ПМЭФ в этом году стоит 960 тысяч рублей. К 1 июня участие подтвердили 115 стран и территорий, 2,7 тысяч представителей бизнеса, более тысячи из которых — главы компаний.

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