Дерипаска предпочел сбор черешни участию в ПМЭФ

Основатель компаний «Русал» и «Базовый элемент» предприниматель Олег Дерипаска пропустит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» - написал бизнесмен, опубликовав видео с созревшей черешней на деревьях.

В прошлом году Дерипаска также демонстрировал в телеграм-канале созревшую черешню и малину и заявлял, что урожаю на юге России не страшны санкции и повышение ставок Центробанка.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Основная деловая программа ПМЭФа будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала.