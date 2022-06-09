Volkswagen предложил россиянам уволиться за шесть окладов

Немецкий концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из профсоюзов VW в России.

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По данным издания, речь идет о двухстах работниках контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на базе «Группы ГАЗ». В случае добровольного увольнения по соглашению сторон до 17 июня им предлагают выплату в размере шести окладов, до 29 июня — только пяти.

Данную информацию «Коммерсанту» подтвердили в «Фольксваген Груп Рус». Также в российском представительстве VW отметили, что желающим уволиться нижегородцам предложен пакет, который включает финансовую компенсацию, медицинскую страховку до конца года и в некоторых случаях личное IT-оборудование.

В публикации «Ъ» отмечается, что это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса. Источники издания среди юристов говорят, что подобная практика вместо сокращений распространена среди множества компаний. Как правило, в подобных случаях предлагается тот же уровень компенсаций.

Сборочная площадка Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое с 3 марта. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что она вместе с заводом концерна в Калуге может вернуться к работе в июне-июле этого года. Сейчас «Коммерсантъ» сообщает, что VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России не будет.