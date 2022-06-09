Российские пивовары вынуждены пересмотреть дизайн бутылок

Запрет на поставки офсетной бумаги из Евросоюза заставил российских пивоваров пересматривать дизайн бутылок и отказываться от так называемых кольереток — этикеток на горлышке бутылки. Об этом со ссылкой на производителей сообщает РБК.

В офисе AB InBev Efes, одной из крупнейших пивоваренных компаний страны, рассказали, что такое решение принято в отношении брендов «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь». Исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев объяснил, что текущая ситуация характеризуется «тяжелейшей экономической неопределенностью», потому что каждый день появляются обстоятельства, затрагивающие почти все бизнес-процессы.

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В Ассоциации производителей пива (АПП), куда входят AB InBev Efes и Heineken, подтвердили дефицит этикетировочной бумаги. Она, вместе с лаком и красками, попала в пятый пакет санкций ЕС, введенный из-за действий российских войск на Украине.

Председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин указал, что оптимизация этикеток происходит во всей отрасли. Основу для них большей частью поставляли Финляндия и Дания, а после запрета ее стоимость выросла на российском рынке на 40-50 процентов.

По мнению Дурдыева, в текущих условиях только государственная поддержка и либерализация регулирования могут помочь не допустить коллапса пивоваренного рынка в стране. Этикетки являются только частью проблем.

Генеральный директор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев рассказал, что на складах поставщиков сырья от западных компаний осталось на три-четыре месяца. После этого придется переориентироваться на азиатские страны, хотя там производители уже существенно подняли цены. По сравнению с 2020 годом стоимость бумаги выросла в два раза.