«Почту России» внесли в реестр IT-компаний

АО «Почта России» получила статус IT-компании, аккредитованной Минцифры. Это означает, что ее сотрудники могут получить ряд льгот, среди которых — налоговые и кредитные, а также отсрочка от призыва в армию для сотрудников и льготная ипотека, напоминает «Интерфакс».

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Льготы предусмотрены для компаний, которые имеют аккредитацию в Минцифры. Для этого необходимо соответствовать определенным нормам, в том числе по профильной IT-выручке.