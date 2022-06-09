«Почту России» внесли в реестр IT-компаний

АО «Почта России» получила статус IT-компании, аккредитованной Минцифры. Это означает, что ее сотрудники могут получить ряд льгот, среди которых — налоговые и кредитные, а также отсрочка от призыва в армию для сотрудников и льготная ипотека, напоминает «Интерфакс».
Льготы предусмотрены для компаний, которые имеют аккредитацию в Минцифры. Для этого необходимо соответствовать определенным нормам, в том числе по профильной IT-выручке.
В 2021 году IT-сервисы (портал pochta.ru, мобильное приложение, электронные заказные письма и другие) принесли «Почте России» почти четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей.