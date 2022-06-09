Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая заменит McDonald’s, определилась с новым логотипом. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

Телеграм-канал "Кровавая барыня"

В пресс-службе подчеркнули, что логотип располагается на зеленом фоне — это символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

С сегодняшнего дня запускается новая рекламная кампания, в которой будет использоваться этот логотип. Вместе с тем руководство пока не выбрало название для ресторанов.

8 июня Telegram-канал Shot опубликовал возможное меню обновленного McDonald’s. Так, в нем останутся стрипсы, креветки, цезарь-ролл, снэк-боксы, сырные палочки и утренние маффины. На десерт будут предложены пирожки, яблочное пюре «Агуша», мороженое, коктейль.

7 июня генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев заявил, что около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России под новым брендом до конца июня. Первые 15 точек сети откроются в Москве и Московской области 12 июня.