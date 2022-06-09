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28 минут назад

Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter

ТАСС

Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку американского предпринимателя Илона Маска с компанией Twitter. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Компания российского бизнесмена инвестирует в сделку Маска с Twitter
Фото: ReutersReuters

По сведениям агентства, таким образом фонд стал третьим по важности инвестором в сделке после основателя компании Oracle Ларри Эллисона и американского венчурного фонда Sequoia Capital.

Bloomberg отмечает, что ранее Тамас уже инвестировал в компанию Маска SpaceX и нейротехнологическую компанию Neuralink, также принадлежащую Маску.

25 апреля руководство Twitter сообщило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. 13 мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф - $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.

Компании,Александр Тамас,Ларри Эллисон,Oracle,SpaceX,
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