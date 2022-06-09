Калининградский комбинат выпустил классификатор балтийского янтаря

Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) выпустил специальный классификатор балтийского янтаря, который добывается на Приморском месторождении в Калининградской области. Издание рассказывает об особенностях минерала и его ювелирной обработки, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
"Специалисты комбината совместно с научными сотрудниками Калининградского государственного техуниверситета и Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова Российской академии наук выпустили классификатор балтийского янтаря Приморского месторождения. В основу издания легли многолетние исследования сукцинита - именно так звучит научное название балтийского янтаря", - говорится в сообщении.
Издание классифицирует минерал по его природным, физико-механическим, оптическим и геохимическим параметрам, а также исходя из свойств самоцвета, значимых для ювелирной обработки. Кроме того, классификатор дает наглядное представление таким понятиям, как "Самородок", "Капля" и "Инклюз". Специалист-геммолог КЯК Анна Дугина отметила, что таким образом "впервые в России реализована идея создания словаря-справочника терминологии, используемой в янтарной отрасли".
Классификатор содержит данные о способах изготовления полуфабрикатов из янтаря, цветовой гамме камня, используемого в ювелирном производстве, использовании балтийского янтаря в коммерческой, медицинской, производственной и научной деятельности
Издание будет представлено на V форуме янтарной отрасли, который пройдет в курортном Светлогорске под Калининградом в июне.
"Калининградский янтарный комбинат" образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2021 году добыто 575 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.