Калининградский комбинат выпустил классификатор балтийского янтаря

Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) выпустил специальный классификатор балтийского янтаря, который добывается на Приморском месторождении в Калининградской области. Издание рассказывает об особенностях минерала и его ювелирной обработки, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

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"Специалисты комбината совместно с научными сотрудниками Калининградского государственного техуниверситета и Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова Российской академии наук выпустили классификатор балтийского янтаря Приморского месторождения. В основу издания легли многолетние исследования сукцинита - именно так звучит научное название балтийского янтаря", - говорится в сообщении.

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Издание классифицирует минерал по его природным, физико-механическим, оптическим и геохимическим параметрам, а также исходя из свойств самоцвета, значимых для ювелирной обработки. Кроме того, классификатор дает наглядное представление таким понятиям, как "Самородок", "Капля" и "Инклюз". Специалист-геммолог КЯК Анна Дугина отметила, что таким образом "впервые в России реализована идея создания словаря-справочника терминологии, используемой в янтарной отрасли".

Классификатор содержит данные о способах изготовления полуфабрикатов из янтаря, цветовой гамме камня, используемого в ювелирном производстве, использовании балтийского янтаря в коммерческой, медицинской, производственной и научной деятельности

Издание будет представлено на V форуме янтарной отрасли, который пройдет в курортном Светлогорске под Калининградом в июне.

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