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1 час назад

В Киеве заявили о желании Фридмана обойти санкции через гражданство Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, заявил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

В Киеве заявили о желании Фридмана обойти санкции через гражданство Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», – передает РИА «Новости» слова Новикова, сказанные в интервью украинскому изданию Forbes.

По словам Новикова, у российских предпринимателей, если они хотят сохранить свои активы, им необходимо «публично осудить» спецоперацию и российские власти.

Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан.

В начале мая французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу.

Компании,Александр Новиков,Михаил Фридман,
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