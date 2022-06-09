В Киеве заявили о желании Фридмана обойти санкции через гражданство Украины

«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», – передает РИА «Новости» слова Новикова, сказанные в интервью украинскому изданию Forbes.

По словам Новикова, у российских предпринимателей, если они хотят сохранить свои активы, им необходимо «публично осудить» спецоперацию и российские власти.

Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан.