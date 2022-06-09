В Киеве заявили о желании Фридмана обойти санкции через гражданство Украины

Российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, заявил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», – передает РИА «Новости» слова Новикова, сказанные в интервью украинскому изданию Forbes.
По словам Новикова, у российских предпринимателей, если они хотят сохранить свои активы, им необходимо «публично осудить» спецоперацию и российские власти.
Ранее Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан.
В начале мая французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу.