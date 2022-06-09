Банк "Открытие" продал "Трасту" 90% акций банка "Точка"

Банк "Открытие" в марте продал банку непрофильных активов "Траст" 90% в екатеринбургском банке для предпринимателей "Точка", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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В банке "Траст" газете подтвердили покупку "Точки". Представители "ФК Открытие" пояснили "Коммерсанту", что акции были проданы до введения санкций против компании.

Уточняется, что оставшиеся 10% акций "Точки" принадлежат кипрской Catalytic People Limited, которая оспаривает продажу акций в пользу "Траста", настаивая на своем преимущественном праве покупки. Рассмотрение дела назначено на 15 июля. При этом стороны не исключают возможности прийти к соглашению.

В АО "Точка" газете рассказали, что компания продолжит обслуживать клиентов в обычном режиме, в том числе в филиалах "ФК Открытие" и Киви-банке.

В июле 2021 года совет директоров группы Qiwi одобрил сделку с банком "Открытие" о продаже ему 40% в банке "Точка". Доля Qiwi была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей). Эта сделка была закрыта в сентябре 2021 года почти за 5 млрд рублей.